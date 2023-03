Vabijo že usposobljene in bodoče voznike

Dežela Furlanija- Julijska krajina in deželna podjetja za javni prevoz prirejajo 27. aprila t.i. recruiting day oz. dan zaposlovanja, namenjen že usposobljenim voznikom avtobusov oz. tovornih vozil in tistim, ki si želijo zaposlitve na tem področju. V dvorani Colonne deželne palače na Velikem trgu bodo predstavniki podjetij Trieste Trasporti, APT za Goriško, Arriva za Videmsko in ATAP za Pordenon sprejemali voznike z vozniškim izpitom kategorije D in potrdilom CQC - Carta di qualificazione del conducente (potrdilo o usposobljenosti za prevoz tovora oz. ljudi) ter vse kandidate, ki še nimajo potrebnih dovoljenj, a jih želijo pridobiti s pomočjo javnih prispevkov. Kandidature z življenjepisom zbirajo do 16. aprila na strani https://2023RAFVG_RecruitingDayTrasporti.

Dežela FJK je pravkar objavila dva razpisa namenjena vsem, ki si želijo postati vozniki avtobusov. Kategorijo spodbujajo zato, ker v omenjenih podjetjih primanjkuje osebja in na razpise se v teh odziva premalo ljudi, »tudi zato, ker je strošek za pridobitev potrebnih potrdil visok,« je včeraj na predstavitvi dneva zaposlovanja in razpisov povedal Bruno Pascoli, predsednik TPL, konzorcija, ki združuje podjetja javnega prevoza v FJK. »Sindikati pravijo, da so plače prenizke, a niso. Pogodbe so dobre, strošek za pridobitev potrebnih dovoljenj pa lahko preseže 4000 evrov,« je še dodal.

