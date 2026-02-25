Slovenska družina stavi na turistični razcvet Devina

O turističnem potencialu Devina ni potrebno razpravljati. Obmorska vas je posebej priljubljena med Avstrijci, v modernem turizmu, ki ne predvideva le poležavanja na isti plaži za teden dni, pa lahko odigrava še večjo vlogo. V to je prepričan Fabio Pahor, ki je z bratom Markom ravno prevzel sloviti devinski lokal Alla Dama Bianca. Restavracijo, hotel in plažo je zadnjih 33 let vodila Branka Miladinović, ki se bo v prihodnje posvetila svojemu drugemu lokalu, sosednjemu Cavallucciu. »Ponudila se nam je ta priložnost, zato prevzemamo dejavnost,« je za Primorski dnevnik na dan podpisa pogodbe, dejal Fabio Pahor. V isti sapi se je za priliko prisrčno zahvalil družini Kralj iz Slivnega, z Rosando in Cirilo na čelu.

Brez večje revolucije

»Nadaljevali bomo po poti, ki je bila začrtana,« je o prihodnosti Dame Biance dejal Pahor. Z bratom nameravata sicer vnesti kakšno svojo idejo oziroma inovacijo, revolucij pa ne napovedujeta. »Ko se kolo zavrti ...« je dejal o uspešnem receptu. Trenutna ponudba je zelo priljubljena, svoje prispeva seveda tudi lokacija tik ob morju, v devinskem portiču. »To je edina restavracija v naši pokrajini, kjer sediš tako blizu morju,« je poudaril Pahor. Lokal, katerega ponudbo dopolnjujeta hotel in plaža, pa je poznan tudi v širšem prostoru.

Pogovori s potencialnimi partnerji

»V zadnjih letih je veliko povpraševanja po Devinu,« je ocenil podjetnik in poudaril, da vas zaradi svoje majhnosti ne more biti kos turističnemu povpraševanju. »Devin ima ogromen potencial, vendar je treba gledati širše,« je poudaril Pahor, sicer tudi predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. K novim turističnim zmogljivostim bi zagotovo v prihodnje pripomogel prenovljeni hotel, ki je še znan po starem imenu Motel Agip.

Tudi ta je pred nedavnim prešel pod okrilje Pahorjevih in čaka, da se bo prebudil iz večletnega sna. »Obnove se konkretno še nismo lotili,« je pojasnil Pahor. »Trenutno zaključujemo načrtovanje in se pogovarjamo z zanimivimi akterji. Upam, da se bo v kratkem kaj konkretiziralo,« je poudaril. »Velikih hotelskih struktur, ki bi lahko sprejele avtobus, poln turistov, sedaj ni,« je še dejal o širši devinski okolici. Nekdanji Motel Agip, ki stoji med avtocestnim priključkom in državno cesto št. 14, pa ima približno sto sob. Kar zadostuje za več kot en avtobus.