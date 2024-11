Valobran naj ščiti obalo in zaživi kot mestni otok

Valobran pred Starim pristaniščem mora še dalje ščititi obalo pred naravnimi silami, obenem pa naj ponovno zaživi kot »mestni otok«. To je želja Fabia Scoccimarra, ki je v deželni vladi Massimiliana Fedrige zadolžen tudi za obalna območja, in Vittoria Torbianellija, izrednega komisarja Upravnega organa pristaniškega sistema za severni Jadran. Včeraj sta na poškodovanem valobranu, kjer je bilo v preteklosti urejeno kopališče, podpisala sporazum, na podlagi katerega bo Dežela Furlanija - Julijska krajina pristanišču namenila 200.000 evrov za analizo »zdravstvenega stanja« nasipa.

»Vemo, da je valobran bolan, zdaj je čas diagnoze, na podlagi katere bomo načrtovali nadaljnje korake,« je Scoccimarro dejal predstavnikom medijev, ki jih je vlačilec družbe Tripmare včeraj dopoldne pripeljal na nasip pred Starim pristaniščem. Lansko silno butanje morja je namreč poškodovalo tako temelje kot zunanjo površino valobrana, kjer so danes vidne razpoke v zidovih, luknje na tleh in druga škoda. Nasip je kljub temu uspel zaščititi okrog sto metrov oddaljeno obalo in tamkajšnja skladišča (v enem izmed teh imajo na primer sedež gasilci). »Staro pristanišče se pripravlja na obnovo, tudi deželni uradi se bodo preselili v njegova skladišča, valobran mora še dalje uspešno upravljati svojo zaščitno funkcijo.«

Podobnega mnenja je tudi Torbianelli. Za Primorski dnevnik je spomnil, da je valobran last Agencije za javno dobro, Upravni organ pristaniškega sistema za severni Jadran skrbi za to, da nasip učinkovito ščiti pristaniške dejavnosti. »Od te naloge ne moremo odstopiti. Valobrani, tudi tisti ob vhodu v Tržaški zaliv, so za pristaniške dejavnosti nepogrešljivi,« je bil jasen.

