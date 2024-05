Varnost na območju tržaške občine v ospredju

Varnost na območju tržaške občine je trenutno zelo aktualna tema. Porast manjšega kriminala v mestu, ki je do pred kratkim bilo med najbolj mirnimi in varnimi v Italiji, skrbi tudi institucije, ki si prizadevajo, da bi prebivalcem območja ponudile čim boljšo storitev, je bilo včeraj slišati v Mestni hiši. A tudi njihove moči so omejene.

Da bi v središču mesta in v predmestju ponovno uvedli nadzor t.i. rajonskih redarjev, kot med letoma 2001 in 2006, je včeraj svetnik opozicije Luca Salvati (Demokratska stranka) predstavil svoj predlog šesti občinski komisiji. Salvati je spomnil, da so sile javnega reda zdesetkane. Tržaška kvestura deluje trenutno s stotimi policisti manj kot pred desetimi leti. Do konca leta pa se jih bo upokojilo okrog štirideset, ni pa še znano koliko jih bo nastopilo službo in če bodo vseh 40 nadomestili. Zato, trdi Salvati, bi bilo nujno, da bi tržaška občina kot član pokrajinskega Odbora za javni red in varnost, zahtevala zaposlitev večjega števila policistov, obenem pa si z lastnimi močmi prizadevala za omejevanje kriminala z vzgojo mladih na ulicah (t.i. educativa di strada), promocijo storitev, ki jih nudi lokalna policija, s pomočjo združenj in drugih institucij.

»Občina se že oglaša v pokrajinskem odboru z omenjeno zahtevo in tesno sodeluje s kvesturo,» je v odgovor dejala pristojna odbornica Caterina De Gavardo, »lokalna policija pa je svoje storitve v letih razširila. Mesto se je od leta 2001 zelo spremenilo, tako kot potrebe občank in občanov. Lokalna policija je na terenu prisotna drugače kot nekoč. Lokalni policist je danes na svojem področju strokovnjak z visoko izobrazbo. Občane sprejema na izpostavah, obenem pa smo uvedli posebno enoto s premičnim uradom, ki je namenjena nadzoru območij, kjer se nahajajo neprofitna stanovanja družb Ater.« Namestnik poveljnika lokalne policije Paolo Jerman je še spomnil na okrepitev ekipe redarjev na motorju in na spremembe, do katerih bo prišlo, ko bodo redarji imeli nočno izmeno.

