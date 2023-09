Varnost pri delu mora biti popolna

Na preventivi, sodelovanju med institucijami in izobraževanju sloni nov pristop k varnosti pri delu. Podatke, razmišljanja in projekte za izboljšanje stanja so včeraj predstavili v vladni palači na Velikem trgu na 17. srečanju državnega foruma italijanskega zavoda za zavarovanje pred nesrečami pri delu Made in INAIL. Zavod je v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in prefekturo priredil posvet, »da bi širil kulturo varnosti,« je dogajanje uvedel izredni komisar zavoda Fabrizio D’Ascenzo. Generalni direktor zavoda INAIL Andrea Tardiola pa je izpostavil varnost predvsem na področju gradbenega sektorja in kot preventivno dejanje predlagal, da se prepovedo podizvajalska razmerja vsaj pri projektih, ki izhajajo iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost. V FJK je število nesreč delovnih nesreč letos upadlo za 10,19 odstotka, za 12,28 odstotka manj pa je nesreč na poti v službo ali iz nje. Za skoraj 16 odstotkov narašča število prijav poklicnih bolezni, tragično pa se vzpenja število smrtnih žrtev.

Število nesreč na delovnem mestu je odraz družbe, je v svojem pozdravu povedal prefekt Pietro Signoriello: »Ni sprejemljivo, da se v republiki, ki ustavno sloni na delu, izgubi življenje na delovnem mestu. Ciljajmo na ničlo, edino sprejemljivo število v statistikah o smrtnih nesrečah pri delu.« Tržaška prefektura je pred enim mesecem podpisala nov sporazum s pristaniško upravo, s katerim želi povečati varnost pristaniških delavcev in vseh, ki so kakorkoli povezani s pristaniščem, »podoben sporazum je potreben tudi na gradbenem področju. Še najbolj učinkovito pa je izobraževanje in povezovanje z mladimi, katerim je treba že v šoli posredovati kulturo varnosti.«

