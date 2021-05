Varnost v zalivu je prva skrb

Upravitelji kopališč in kioskov v Sesljanskem zalivu, predstavniki tamkajšnjih pomorskih klubov in društev, ribiči, upravitelji družb, ki skrbijo za parkirišča oz. za odvoz odpadkov, pa tudi predstavniki policijskih sil – karabinjerjev in gozdne policije, ter Pristaniške uprave so se v sredo zbrali na sedežu devinsko-nabrežinske občine, da bi se z upravo dogovorili o prihajajoči poletni sezoni v zalivu.

Na vsakoletnem »tehničnem« srečanju so se dotaknili različnih tem, med katerimi je bila varnost daleč najbolj pomembna – zlasti kar zadeva mladino, ki se v večernih urah zadržuje v zalivu, in ji je treba omogočiti varno zabavo. Sogovorniki so zaprosili za dodaten večerni nadzor z varnostniki, vzporedno pa preučujejo, kako poskrbeti za omejitev neprijetnega hrupa, ki se ustvarja v nočnih urah, tako da bi lahko v poštev prišle celo nočne patrulje.

Med analiziranimi temami je bil tudi prevoz do zaliva – Romita je napovedal, da bo od 16. junija kopalce k morju spet peljal avtobus št. 70. Od jutri pa bo treba za parkirano vozilo tako v zalivu kot pri nekdanjem sedežu Aiat na začetku Rilkejeve pešpoti spet poravnati parkirnino – družba, ki skrbi za to je Servizi & parcheggi. Tarife ostajajo nespremenjene, in sicer med 9. in 17.30 bo treba za parkirno mesto na uro odšteti 1,20 evra, medtem ko bodo prebivalci devinsko-nabrežinske občine za isti čas plačali 0,90 evra. Kdor se bo v zalivu zadržal ves dan, bo odštel 7 evrov, občani pa 5,50 evra. Parkirišča bodo po 30. septembru, ko bo kopalne sezone konec, spet brezplačna.