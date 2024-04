Varnostniku priskočili na pomoč lokalni policisti

V ponedeljek je lokalna policija aretirala 33-letnega Z.L. z gruzijskim državljanstvom zaradi domnevnega kaznivega dejanja ropa. V eni od tržaških trgovin, ki prodaja hišne pripomočke, je namreč moški ukradel več predmetov.

Lokalni policisti so priskočili na pomoč varnostniku, ki se mu je 33-letnik zdel sumljiv in mu je zato sledil izven trgovine, ta pa ga je napadel. Mimoidoči so zato poklicali na pomoč lokalne policiste, ki so bili v bližini in ti so moškega ustavili ter ga odvedli na policijsko postajo v Ulici Revoltella.

Ugotovili so, da je imel pri sebi nekaj ukradenih predmetov ter torbo, v kateri je skrival vse potrebno, da iz ukradenih predmetov odstrani naprave za preprečevanje kraje. Moškega so odvedli v koronejski zapor.