Več kot samo nogomet

»Kras je najpomembnejša komponenta slovenske skupnosti v Italiji. Treba ga je čuvati in za vsako ceno ohraniti vse njegove naravne in kulturne lepote,« je med sprehodom po okolici Slivnega modro povedal gospod Donato, ki se ima za ljubitelja Krasa in vseh njegovih pojavov, ki ga delajo enkratnega na svetu.

Tudi AŠD Sistiana-Sesljan je letos priredilo svoj nogometni kamp, pod pokroviteljstvom Združenja slovenskih športnih društev v Italiji ter Zadružne kraške banke, ki sta male nogometaše obdarovala z dresi ter Občine Devin-Nabrežina, ki ob priložnosti poletnih centrov vsakokrat priskoči na pomoč. Na zelenicah klubskega nogometnega igrišča v Vižovljah in didaktične kmetije Alen Carli v Slivnem se je v treh tednih do včeraj podilo nekaj več kot 130 otrok in mladih od 6. do 14. leta. Vodenje poletnega centra so tudi letos zaupali nogometašu članske ekipe in trenerju mladinske ekipe Alenu Carliju, ki je zadnji teden dal na razpolago prostore didaktične kmetije v Slivnem.