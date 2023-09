Več peš con, manj prometa

Avtomobil ni več v modi. V večini evropskih držav so dan za dnem bolj razširjene okolju prijaznejše potovalne navade. S politikami, ki stremijo po razogljičenju, v številnih mestih spreminjajo prometno ureditev, podpirajo nakup ekoloških vozil in alternativno mobilnost, omejujejo dostop v središča in prisegajo na električni javni prevoz. Trst morda ni med najbolj naprednimi mesti pri uvajanju konkretnih politik trajnostne mobilnosti, še zlasti zaradi starih navad prebivalcev. Teh je okrog 200 tisoč, registriranih osebnih vozil pa je 130 tisoč. Kako spodbujati k spreminjanju potovalnih navad in katere so novosti, ki jih v urbanem okolju uvaja lokalna politika so včeraj orisali na posvetu Save Energy, ki ga je tržaška občina priredila ob evropskem tednu mobilnosti. Govornike je v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča sprejel Michele Babuder, odbornik za urbanistiko.

Tržaška prometna ureditev se je v enem stoletju zelo spremenila. Peš cone v središču mesta so nekoč bile redkost, danes pa težko prikličemo v spomin tisti čas, ko so po nekaterih ulicah in trgih drveli avtomobili. Iz krajšega dokumentarca o tržaški prometni ureditvi v 20. stoletju do danes, ki je uvedel včerajšnje dogajanje, je razvidno, da si je človek vendar izboril nekaj prostora, kjer je nekoč vladal promet. »Številni so cilji, ki si jih je občina zastavila,« je dejal Babuder, »posvet pa je odlična priložnost za zbiranje novih predlogov.«

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.