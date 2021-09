Več razredov že v karanteni

Začetek šolskega leta tudi tokrat ni brez skrbi. Koronavirus se je že prikradel v učilnice nekaterih šol s slovenskim učnim jezikom. Na nižji srednji šoli Srečka Kosovela na Opčinah so trenutno kar trije razredi v preventivni karanteni. Dijaki dveh tretjih razredov sledijo pouku na daljavo, v prvem razredu pa bodo pred zaslone – v primeru, da se bo karantena nadaljevala – stopili v ponedeljek. Vsi so bili poklicani na odvzem brisa, ker je en dijak pozitiven na koronavirus. »Drugih primerov na openski večstopenjski šoli ni. Prav tako na liceju Antona Martina Slomška, kjer nemoteno poteka pouk v živo,« je včeraj pojasnila ravnateljica obeh zavodov Eva Sancin.

Podobna slika se kaže v Dolini. Zdravstveno podjetje Asugi je odredilo preventivno karanteno v dveh razredih večstopenjske šole Josipa Pangerca. Šola je takoj uvedla pouk na daljavo. »Podjetje Asugi pa je letos nekoliko spremenilo pogoje, saj bodo lahko cepljeni dijaki in šolarji ter tisti, ki so preboleli covid-19, sledili pouku v živo takoj po negativnem brisu. Ostali bodo nadaljevali z učenjem na daljavo za obdobje karantene,« je razložila ravnateljica Lučka Križmančič.

Na liceju Franceta Prešerna so v sredo izvedeli, da je dijakinja pozitivna in v preventivno karanteno postavili le en razred, po navodilih zdravstvenega podjetja. »V lanskem šolskem letu smo se s karantenami ukvarjali predvsem v drugem polletju, zdaj pa se že takoj po začetku pouka ponovno srečujemo z virusom in izolacijo, ki je tokrat preventivna. Za dijake, ki so že marsikaj v teh dveh letih doživeli in preboleli, je situacija zelo zahtevna in psihološko naporna,« je dejala ravnateljica liceja Loredana Guštin.