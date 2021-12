Večer o ženskah in pisateljevanju

Emancipacijski proces ženske ni nekaj za vedno pridobljenega, vsaka pisateljica ga v svojem malem dan za dnem uresničuje na svoj, čisto lasten način, čeprav so res nekatere poteze bolj ali manj skupne. Tako izhaja iz pogovornega srečanja z naslovom Biti ženska in pisateljica, ki sta ga Društvo slovenskih izobražencev in Založba Mladika v torek pozno popoldne priredila v Peterlinovi dvorani. Izhodišče za razmislek je bila trojica najnovejših del ravno tolikih avtoric. To so roman Vilme Purič Reka, roman Jasne Blažič Izvir in knjiga Les Slovènes Darinke Kozinc. Vse tri publikacije so izšle pri omenjeni založbi, prvi dve pred nedavnim.

Ni šlo skratka le za pravo predstavitev, vsaj ne le za to, saj so goste poleg z literarnimi vsebinami postregli tudi z aktualnim družbenim razmišljanjem. Trojica pisateljic je svoj pogled na svet, pa tudi bolj skrite, intimne misli nakazala predstavniku drugega spola, Mariju Čuku, zvestemu prijatelju Mladikinih dogodkov, ki je srečanje povezoval in ga začinil s svojim tipičnim humorjem. Ni šlo vsekakor za pravo premiero, je spomnila urednica Mladike Nadia Roncelli. Pogovor s trojico besednih ustvarjalk je proti koncu novembra, sicer na daljavo že stekel kot sejemski dogodek založbe na Slovenskem knjižnem sejmu in je organizatorje tako navdušil, da so ga želeli ponoviti in mu dodati še drugo dimenzijo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.