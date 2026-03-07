Večina trgovcev bi želela kasnejši začetek razprodaj

Kar osemdeset odstotkov anketirancev na Tržaškem želi, da bi se zimske razprodaje začele kasneje. Nakupovalna mrzlica se sicer začne že konec novembra, ko je na sporedu t. i. črni petek, pa čeprav je po novem »črn« že ves novembrski teden. Posledično so trgovci beležili upad prodaje v obdobju med praznikom svetih treh kraljev in koncem februarja.

Anketa, ki jo je v 55 trgovinah z oblačili, obutvijo in modnimi dodatki opravila stanovska organizacija trgovcev Confcommercio, sicer kaže, da je 55 odstotkov trgovcev beležilo enako prodajo kot lani. 15 odstotkov jih je opazilo porast, 30 odstotkov pa upad. Slednjega so beležili predvsem v predmestju, kjer so prodali za petino manj blaga kot lani. Za trgovce je to nezanemarljiv udarec, saj zimske razprodaje prinašajo dobrih 15 odstotkov letnih prihodkov.

Stranke so v povprečju za nakupe naenkrat zapravile med 80 in 110 evrov, kar je manj kot lani in manj od državnega povprečja, ki znaša 137 evrov. V glavnem so kupovale le tisto, kar so nujno potrebovale, in denarja niso zapravljale za nepotrebne izdelke. Svoje so naredile tudi podnebne spremembe, ki negativno vplivajo na prodajo bund, šalov, kap, rokavic in drugih toplih oblačil.