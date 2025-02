Večnamenski madžarski terminal bo nared leta 2028

Današnji obisk madžarskega ministra za zunanje zadeve in trgovino Leventeja Magyara v Trstu je predstavljal začetni korak na poti gradnje večnamenskega madžarskega terminala družbe Adria Port pri Žavljah. Magyar je v družbi namestnika italijanskega ministra za infrastrukturo Edoarda Rixija, ki je pristojen za pristanišča, obiskal območje nekdanje naftne rafinerije Aquila ob plovnem kanalu pri Žavljah, kjer bo kot je danes napovedal do leta 2028 nastal terminal. Na 34 hektarjih površine so se včeraj tudi uradno začela dela za gradnjo morskih pregrad in bagranje morskega dna.

Uresničitev terminala, katerega prvi zametki segajo že v leto 2018, nekoliko zamuja. Minister Magyar je priznal, da se težko sooča z italijanskimi birokratskimi ovirami (zlasti gre za dovoljenja okoljske narave, op. nov.), ki se sicer veliko ne razlikujejo od madžarskih. »Območje je močno onesnaženo, ker so tu skladiščili nafto. Morali smo zamenjati zemljo, tako da je to dolgo in komplicirano delo,« je dodal.

Leta 2028 bomo dočakali večnamenski in fleksibilen terminal, se pravi logistično-pristaniški terminal, kjer bo mogoče sprejemati kontejnerske ladje in ro-ro trajekte, skladiščiti splošni tovor, točiti gorivo in poskrbeti za mnogotere druge pristaniške storitve. Dodana vrednost je 650 metrov dolg pomol, ki bo lahko sprejemal dve ladji naenkrat.

»Dostop do morja je za nas zgodovinsko pomemben, glede na to, da ga je Madžarska izgubila po prvi svetovni vojni. Postali pa smo v teh sto letih gospodarsko dovolj močni, da smo ustvarili precejšen obseg prodaje, zato potrebujemo svojo pot do morja,« je poudaril minister. V isti sapi je opozoril, da sodelujejo s Slovenijo, Hrvaško, Romunijo in nemškimi pristanišči, »vendar je v tem pogledu naša najboljša prijateljica Italija - edina nas je sprejela in nam ponudila možnost pristanišča v partnerstvu z njimi.«

Na sedežu Pristaniške oblasti je Rixi poudaril, da je sodelovanje med državama znak bratstva in razvojna priložnost za celotno evropsko celino. Projekt večnamenskega terminala po eni strani odpira Madžarski, ki velja za eno od evropskih držav z najvišjo stopnjo izvoza, pot do Sredozemlja, po drugi strani pa bo Italiji zagotovil večjo odprtost do srednje in vzhodne Evrope.