Velik potencial želijo izkoristiti

Večja in udobnejša je nova lokacija društva za socialno promocijo KRUT v Ulici sv. Frančiška 20, kjer je nekoč domovala Tržaška knjigarna. Z Društvom slovenskih upokojencev, Zvezo vojnih invalidov, podružnico Zadružnega centra za socialne dejavnosti in potovalno agencijo Adriatic delijo namreč pritlične prostore, ki so neposredno dostopni z ulice.

Nujna in dobrodošla selitev

Društvo Krut (kratica za Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje) je do marca zasedalo stanovanje v lasti družbe Dom v Ulici Cicerone. Ko je zapadla najemna pogodba, se je lastnik odločil, da je ne bo obnovil in ponudil društvu novo lokacijo, prostornejšo in, kot se je izkazalo, primernejšo za Krutovo specifično delovanje. To je namreč namenjeno v prvi vrsti starejšim občankam in občanom, čeprav je vse bolj zanimivo tudi za mlajše.

»Zamislili smo si prostore brez arhitektonskih pregrad. Načrtovali smo jih skrbno, v skladu z zakonom za varnost na delu in s potrebami naših članov,« nam je med obiskom pojasnila predsednica Mirna Viola, ki nas je sprejela v družbi bivše predsednice in društvene prostovoljke Pierine Furlan. Neposreden dostop z ulice, sta povedali, je dodana vrednost, saj ni stopnic ne dvigala, ki bi odvračali člane od obiska, »ti se po novem včasih ustavijo tudi samo za pozdrav«.