Velik praznik kriške skupnosti

Prvi maj 1975 je bil sončen dan in za kriško vaško skupnost tudi prazničen. Takrat so namreč odkrili spomenik padlim za svobodo, ki ga v Križu še vedno doživljajo kot zgodovinski dogodek. Tudi petdeset let pozneje je bil včeraj lep sončen dan in v vasi je vladalo praznično razpoloženje, podobno tistemu izpred pol stoletja. Zaslugo za to nosi krajevna sekcija VZPI-ANPI Evald Antončič - Stojan, ki je pred spomenikom pripravila res lepo prireditev kot se za takšno obletnico spodobi.

Nastopili so nabrežinska godba, otroci osnovne šole Albert Sirk, moški zbor Vesna, Kriške ribice (zapele so tudi pevke, ki so nastopile na odkritju spomenika) in TPPZ Pinko Tomažič. Prireditev, ki jo je napovedovala Rada Zergol, je zasnovala njegova dirigentka Pia Cah, ki je pripravila tudi posrečeno scensko uprizoritev. Nič ni bilo statičnega, vse je bilo premično in ustvarilo vtis, da se časi premikajo ter spreminjajo, vrednote antifašizma, miru in sožitja pa ostajajo.