Velike novosti za avtobus številka 41

Avtobusna proga 41 je z včerajšnjim dnem radikalno spremenila svojo traso. Po novem bo avtobus, ki pelje proti mestu prebivalce Boljunca, Boršta in Ricmanj, zaobjemal tudi dobršen del Naselja sv. Sergija.

Avtobusi proge 41 bodo pot začeli v Dolini oziroma Boljuncu, od koder bo do Domja pot ista kot doslej. Tam bodo lahko potniki iz Brega prestopili na druge avtobuse, ki zapeljejo proti mestu, v glavnem 20, 21 in 40. Po krožišču pri prodajalni Obi pa zavije 41 po novem desno proti Naselju sv. Sergija, kjer zapelje po zunanjem cestnem obroču, torej ulicah Petracco, Rosani, Maovaz in Grego. Naposled se po Ulici Forti vrne na Ulico Flavia, od koder nadaljuje pot do stadiona Nerea Rocca. Na poti pa lahko potniki iz Naselja sv. Sergija na vsakem postajališču prestopijo na avtobuse, ki peljejo proti mestu.

Nova končna postaja je torej postajališče pri stadionu, kjer zaključijo oziroma začenjajo svojo pot tudi avtobusi št. 8, 10 in 52. Tri vožnje pa bodo iz Boljunca preko Ulice Flavia in »Borga« (kot je pogovorno poznano Naselje sv. Sergija) pot nadaljevale do glavne železniške postaje. Proti Boljuncu pa bodo od postaje krenile štiri vožnje. Ena od teh bo, kot po navadi, zapeljala po Osapski dolini in Mačkoljah.

Linija 41 bo novo pot ubrala vsak dan od ponedeljka do sobote, ob nedeljah bodo avtobusi zapeljali do stadiona brez preusmeritve po Naselju sv. Sergija.