Veliki šmaren tako verski kot kulturni praznik

Veliki šmaren je dela prost dan, za katoličane in pravoslavce pa tudi pomemben verski praznik, ko obhajajo Marijino vnebovzetje. Njegove korenine segajo celo v 4. stoletje.

Najbolj svečano je ob 15. avgustu v cerkvah in katedralah, ki so posvečene Mariji Vnebovzeti. Med njimi je tudi svetišče na Repentabru ali Tabru. Tamkajšnja župnija je tudi letos poskrbela za večdnevno praznovanje. Kot uvod bo v torek, 13. avgusta, ob 17. uri srečanje za bolnike in ostarele v organizaciji Vincencijeve konference, ki vabi »kogar more, da pripelje bolno ali ostarelo osebo, ki se drugače ne bi mogla udeležiti pobožnosti«.

V sredo, na predvečer praznika, bodo ob 19.30 na Tabru odprli razstavo Branke Sulčič Krožna pot po naših gradiščih, ob 20.30 pa bo koncert Tržaškega vokalnega kvarteta, ki ga sestavljajo Alfredo Cibiz, Jernej Kapun, Rado Milič in Dimitrij Novak, spremljal jih bo organist Riccardo Cossi.

Na Veliki šmaren sta predvidena dva velika shoda vernikov. Zjutraj ob 10. uri bo maševal tržaški škof msgr. Enrico Trevisi, popoldanski obred pa bo ob 17. uri vodil škof msgr. dr. Anton Jamnik, ki je v slovenski škofovski konferenci zadolžen za Slovence v zamejstvu in po svetu. V petek, na dan občinskega zavetnika sv. Roka, sta maši predvideni ob 10. in 19. uri, druženje pa bo kot vsako leto popestril koncert nabrežinske godbe (ob 20.30).

Vse tri dni bodo na Tabru na razpolago kraške dobrote, kuhani štruklji in domača kapljica. Letošnje praznovanje pa bo tudi v znamenju 50-letnice prihoda g. Toneta Bedenčiča na Tržaško. Prvo srečanje je bilo s skavti in skavtinjami, z njimi pa je repentabrski župnik povezan vse do današnjih dni, saj je pravkar maševal na taboru volčičev v Kanalski dolini.

Pod Repentabrom pa bo v sredo ob 18. uri že trinajstič zaživel pesniški sprehod, ki ga pod pokroviteljstvom občine prireja Skupina/Gruppo 85 v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev iz Ljubljane in repentabrskim kulturnim društvom Kraški dom. Potekal bo pod božjepotnim svetiščem po Pesniški poti, ki je bila odprta leta 2011 med zaselkoma Col in Tabor. Na njej stojijo doprsni kipi Srečka Kosovela, Umberta Sabe in Iga Grudna, ki jih je ustvaril Klavdij Palčič. Letošnji pesniški gostje bodo Miljana Cunta, Gabriella Musetti, Nataša Sardžoska in Matej Krajnc (s kitaro). Tržaški vokalni kvartet bo zapel nekaj pesmi Srečka Kosovela.