Verdijeve gledalce želi pospremiti v zavestno poslušanje

Srečanje iz niza Ponedeljki v Schmidlu v dvorani Bobi Bazlen v palači Gopčević bo danes ob 17.30 posvečeno Verdijevemu Otellu. Opero, ki bo od 4. do 15. novembra zaživela na odru opernega gledališča Giuseppe Verdi, bo gledalcem in poslušalcem predstavila muzikologinja in glasbenica Sara Zupančič. Prvo srečanje iz niza, ki bo spremljal produkcije opernega gledališča, prireja tržaško društvo Amici della lirica Giulio Viozzi v sodelovanju z mestnim gledališkim muzejem Carlo Schmidl in Fundacijo opernega gledališča Giuseppe Verdi.

Delo skladatelja iz Busseta, ki je bilo na oder postavljeno prvič v milanski Scali 5. februarja 1887, v Trstu pa leta 1889, bo Zupančičeva predstavila s pomočjo posnetkov: »Namen predavanja je, da preko poslušanja odlomkov gledalca pospremi na pot spoznavanja opere in ga povabi h glasbenemu, zgodovinskemu, psihološkemu in družbenemu vidiku dela. Tako lahko namreč razume, kaj posluša. Marsikdo ne pozna opere, ki jo bo videl na odru, zato se na teh srečanjih predavatelji najprej posvetimo zgodbi. Pomembno je namreč razumeti, kaj se na odru dogaja.«