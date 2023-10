Vertikalno kmetijstvo namesto jeklarne

Tam, kjer sta pred časom družbi Metinvest in Danieli načrtovali urediti jeklarno, a sta se nato projektu odpovedali baje zaradi neurejene infrastrukture, bo po novih zamislih zrasel do narave in zdravju prijazen gospodarski obrat, ki se bo posvečal kmetijski dejavnosti. Pa ne klasičnemu kmetijstvu, temveč vertikalnemu kmetovanju, ki namesto tal uporablja hidroponska gojišča. Tovarna kmetovanja bo za nameček deležna tudi prostocarinskega režima. Kar bo pomenilo unikum v svetovnem oziru, saj nikjer ne svetu ne obstajajo prostocarinske cone, ki bi možnost delovanja po načelih ugodnejših ekonomskih con nudile kmetijskim dejavnostim.

Načrt regeneracije območja, ki se razteza na 31,3 hektarja veliki površini, je včeraj predstavil predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino, ki je tudi lastnik tega območja. Na srečanje je povabil miljskega župana Paola Polidorija, saj se območje nahaja v njegovi občini, in podpredsednico konzorcija Coselag Sandro Primiceri. D’Agostino je uvodoma razložil, da je projektni osnutek za sanacijo onesnaženega območja in regeneracijo neoporečnega dela pripravil biro Carlo Ratti in partnerji, ki ga vodi svetovni znani arhitekt, urbanist in aktivist Carlo Ratti.

Po arhitektovi zamisli bi območje razdelili na tri dele: na inovativni park, v katerem bi se delalo po načelih prostocarinske cone, na energijski park, v katerem bi proizvajali energijo, pri tem pa bi izkoristili že obstoječe stare cisterne, in na območje z urbanimi vrtovi, ki bi jih uporabljali zasebniki in združenja. V arhitekturnem biroju so si zamislili še eno pomembno novost. Na delu območja bi uredili kolesarske steze in pešpoti in jih odprli za širšo javnost.

