Veseli december tudi pri Perčedolu

Božični čas je na Opčinah vsako leto prežet z magičnim vzdušjem, ki ga pričarajo jaslice, okrašene ulice, luči in številni dogodki, za katere si prizadeva konzorcij Skupaj na Opčinah. Decembrski program Božič z nami 2021 so predstavili danes dopoldne na Velikem trgu.

Openski december bo bogat z dogodki. To nedeljo ob 17. uri bodo na Škavenci prižgali božične luči na okrašeni jelki. Zapel bo moški zbor Kraški dom iz Repna pod vodstvom Vesne Guštin in z glasbo sprejel sv. Miklavža, ki bo otrokom delil sladice. Ob 17.30 pa bodo na Proseški ulici predali namenu tradicionalne jaslice None Brune, Silvia Buzzaia in Daria Rote.

Zlate roke None Brune in njenih pomočnikov so letos pripravile jaslice pri jezercu v dolini Perčedol, ki jih bodo predstavili v soboto, 11. decembra, ob 15.30 ob petju zbora alpincev Nino Baldi, ki ga vodi Franz Klamer, in blagoslovu župnika Franca Pohajača. V torek, 14. decembra, pa bodo jaslice None Brune, Silvia Buzzaia in Daria Rote razveselile otroke in odrasle v Ulici San Isidoro. Dogodek bodo obogatili pevci zbora Coro d’Argento pod vodstvom Marinelle Tracogna in Božiček.

V cerkvi sv. Jerneja bodo darovali sveto mašo na božično vigilijo ob 22. uri, na božično jutro in 31. decembra ob 19.uri.

Osvetljene jaslice bodo na ogled do 10. januarja, ko bodo tudi uradno ugasnili božične luči in tako zaključili praznični niz.