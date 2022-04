Veselijo se zvonjenja, a obžalujejo »poraz« vasi

Člani dolinskih društev in organizacij pozdravljajo novico, da bodo jutri po večmesečnem zatišju le zazveneli vaški zvonovi. V tiskovnem sporočilu, ki so ga podpisali SKD Valentin Vodnik, Majenca Dolina, Srenja Dolina, Zadruga Dolga krona Dolina, Mladinski krožek Dolina in Sekcija VZPI Dolina-Mačkolje-Prebeneg, obenem opozarjajo, da bi se to moralo zgoditi že pred meseci.

»Vaščani Doline, zbrani v društvih in organizacijah, ki delujejo za dobrobit celotne vasi, čestitamo tistim, ki so omogočili, da bodo lahko v soboto, 16. aprila, zvečer končno spet zadoneli mogočni dolinski zvonovi. Na tem mestu naj poudarimo in spomnimo, da ponovno zvonjenje v Dolini zahtevamo že kar nekaj časa. Zvonovi na mogočnem dolinskem zvoniku bi se morali oglasiti že od 29. januarja dalje, ko je državni tožilec odredil pogojno odpečatenje zvonov,« so zapisali predstavniki društev. »Spomnimo še enkrat, da je bilo državnemu tožilcu s strani podjetnika, ki v Dolini skrbi za vzdrževanje sistema avtomatizacije zvonov, sporočeno, da ni bilo ne tehničnih težav niti ne pretiranih finančnih stroškov, da bi se zvonjenje uredilo po pogojih, ki jih je določilo tožilstvo. Pogoji, ki so med drugim zelo podobni tistim, ki jih je škof prevzel v svoji uredbi o zvonjenju.«

Predstavniki društev ocenjujejo, da so si »povzročitelji in skrbni načrtovalci vsega tega nepotrebnega dvigovanja prahu in povzročanja slabe krvi v vasi, lastili pravico do zvonjenja z namenom, da bi ustvarili napačno podobo vaške skupnosti. Zanetili so trenja v želji, da bi prikazali pritisk italijanskih oblasti na slovensko narodno skupnost, kar je popolnoma iz trte izvito,« so bili jasni podpisniki tiskovnega sporočila, po mnenju katerih ta pritisk ne obstaja. »Načrtno so zavajali širše občinstvo, naivno so mu nasedli celo slovenski poslanci v evropskem parlamentu in sam tržaški škof. Na koncu pa so doživeli poraz, ki pa ga hočejo danes, z načrtnim prikrojevanjem novic lastnim interesom, širši javnosti prikazati kot zmago. Hudo pa je to, da žal niso bili poraženi samo oni, temveč celotna vaška skupnost. Dodatno iz takega ravnanja tudi zaskrbljeno ugotavljamo, da so zakonska pravila za nekatere očitno deveta briga,« še piše v tiskovnem sporočilu šestih dolinskih društev in organizacij.