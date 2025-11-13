VREME
Smrt

V Miljah mati umorila sina

Včeraj zvečer mu je z nožem prerezala vrat, policisti so jo aretirali

13. nov. 2025 | 8:53
    V Miljah mati umorila sina
    Vhod v stanovanjsko hišo na Trgu Marconi 3 v Miljah, kjer je prišlo do tragedije (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
V Miljah je prišlo včeraj zvečer do tragedije. Po poročanju tržaških lokalnih medijev je mati umorila sina, z nožem mu je prerezala vrat. Sin, star naj bi bil devet let, je izkrvavel in umrl. Na kraj zločina, v stanovanje na Trgu Marconi št. 3, so prihiteli miljski policisti, za njimi so prišli še policisti s tržaške kvesture. Žensko so odvedli na policijsko postajo. Na kraju zločina pa so našli rezilo, s katerim je ženska umorila sina. Predstavniki varnostnih organov preiskujejo okoliščine umora.

Mama, ukrajinska državljanka O.S., je bila v oskrbi centra za duševno zdravje. Ugotovili so, da izpolnjuje pogoje za začasno varstvo sina, ki je sicer živel pri očetu, domačinu iz Milj. Za sina, ki je obiskoval četrti razred slovenske osnovne šole v Miljah, pa je skrbel center za socialno zdravje. Oče in mati sta bila ločena.

Oče je sinoči klical na dom bivše žene, toda ni nihče odgovarjal, zato je poklical na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Gasilci so prvi vdrli v stanovanje in odkrili truplo sina.

Miljski župan Polidori je razglasil žalovanje.

