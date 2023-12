Video posnetek o napakah ob najdbi trupla Liliane

Ob najdbi trupla 63-letne Liliane Resinovich v svetoivanskem parku 5. januarja 2022 je bilo storjenih preveč napak, zaradi katerih so bili kontaminirani materialni dokazi, s pomočjo katerih bi lahko razvozlali potek dejanja. Med ogledom kraja najdbe trupla ter med postopkom zavarovanja sledi naj bi mrliški preglednik Fulvio Costantinides skupaj s policisti in vodjo preiskave kršil osnovna pravila ravnanja z dokazi. Tako so se na primer dotaknili vrvice, s katero je bila zavezana vrečka okoli oglave pokojnice.

To izhaja iz do sedaj neobjavljenih video posnetkov s kraja najdbe Liliane, ki jih je oddaja Chi l’ha visto? predvajala v sredo zvečer. Zavarovanje dokaza in skrb, da se ga nihče ne dotakne, bi morala biti glavna naloga preiskovalcev, je voditeljici Federici Sciarelli v studiu povedala strokovnjakinja forenzične medicine, ki je komentirala tudi to, kako so preiskovalci ravnali s truplom. Po oceni strokovnjakinje so se trupla lotili s prepričanjem, da je šlo za samomor in ne potencialno kaznivo dejanje.