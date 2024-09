Vijolični kombi za preventivo pred Alzheimerjevo boleznijo

Združenje bo do sobote na omenjenem trgu v sodelovanju s tržaško občino priredilo več srečanj in drugih dogodkov. Prostovoljci ponujajo ljudem informacije o posledicah demence in Alzheimerja ter jih vabijo, naj prispevajo svoj spomin v vijolični gozd. Pred trgovinsko zbornico so postavili vijolična drevesa, na katerih že visijo prisrčne misli, ki so jih na kartončke napisali mimoidoči.

Združenje De Banfield, ki od leta 1988 pomaga ranljivejšim osebam in njihovim skrbnikom, je s svojo stojnico, kombijem in gozdičem spominov zasedlo Borzni trg. September je namreč vijolični mesec, posvečen spoznavanju posledic demence in Alzheimerjeve bolezni, za katero v Furlaniji - Julijski krajini trpi več kot 27 tisoč prebivalcev.

Nedaleč je parkiran vijolični kombi, mobilna enota Vijolične hiše, kjer nudi združenje pomoč in druge storitve bolnikom ter njihovim spremljevalcem. Vozilo, ki je že postalo del stalne ponudbe združenja, so predstavili včeraj na srečanju z novinarji. »Pred kratkim smo z javnomnenjsko anketo družbe SWG ugotovili, da v FJK 29 odstotkov zaposlenih prebivalcev redno skrbi za šibkejšega družinskega člana. Večina dnevno spremlja dementno osebo,« je podatek ponudil predsednik združenja Massimo Simeon in dodal, da večkrat gre za otroke in vnuke bolnikov. V kombiju bodo do sobote prisotni zdravniki specialisti, nevrologi in drugi, ki bodo starejšim od 65 let ponujali informacije in preglede, s katerimi lahko ugotovijo tveganje za demenco.

Vijolični september je bogat z dogodki, ki spodbujajo zdravo staranje in opozarjajo na posledice demence. Do 30. septembra bo več kot 60 gostinskih lokalov v središču mesta na svojih jedilnikih ponujalo »vijolično specialiteto« in del zaslužka darovalo združenju De Banfield, ki se z donacijami in prostovoljnim delom preživlja. Več občinskih objektov in Neptunova fontana so zvečer objete v vijolično svetlobo, tako kot občinske hiše v Miljah, Dolini, na Repentabru, v Zgoniku in Nabrežini. Vsaka od teh občin bo od 24. septembra do 14. novembra na svojem ozemlju priredila dogodek, posvečen ozaveščanju o bolezni. Več informacij o srečanjih in ponudbi lokalov je na voljo na spletni strani www.debanfield.it.