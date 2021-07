Vinarji vabijo v kleti in na domačije

Avgust je na Krasu že več kot pol stoletja mesec Praznika terana in pršuta. Prvič so ga v Dutovljah priredili leta 1970. Petdesetega jubileja zaradi pandemije lani niso uspeli proslaviti z velikim, svečanim dogodkom. Običajnega praznika ne bo niti letos, vinarji pa vabijo v svoje kleti in domačije. Organizacijo poletnega dogajanja je Občina Sežana zaupala Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov d.o.o., ki je marca prevzela tudi TIC Sežana in izvedbo prireditev. Od 3. do 31. avgusta bo potekalo deset kulturno-degustacijskih večerov, ki jih bodo v sklopu KrasPass Gourmet obogatili kraški kulturni ustvarjalci. V svojo sredo vabijo Renčel Boutique wines, Turistična kmetija Krasberry, Kmetija Petelin – Rogelja, Vina Štoka, Vinogradništvo in vinarstvo Pipan, Kraška klet Krstan, Domačija Bole, Vinska klet Tavčar, Vinska klet Gulič in Vinska klet Orel. Na petih tematskih dogodkih pa se bodo spomnili vseh, ki so skozi 50 let ustvarjali in soustvarjali Praznik terana in pršuta. Pester program je na razpolago tukaj.

Zaradi lažje organizacije in protikoronskih ukrepov je za vse dogodke obvezna predhodna prijava najpozneje dan pred dogodkom. Prijave za tematske dogodke po telefonu 05 7310128 ali po elektronski pošti sezana@visitkras.si, za kulturno-degustacijska doživetja pa pri posameznih ponudnikih.

