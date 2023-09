Višje šole odpirajo vrata novim začetkom

Eni prej drugi pozneje: v roku desetih dni bodo čisto vsi višješolci sedeli v svojih šolskih klopeh.

Prvi bodo šolski prag prestopili dijaki Državnega tehniškega zavoda Žige Zoisa, ki bodo pouk začeli v torek, 5. septembra, za njimi pa bodo že naslednjega dne, se pravi v sredo, 6. septembra, na vrsti dijaki Liceja Franceta Prešerna in Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana. Zadnji bodo v šolo stopili dijaki in dijakinje

Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška, ki bodo s poukom začeli v ponedeljek, 11. septembra.

Pogovorili smo se z ravnatelji omenjenih šol, ki so drug za drugim pozitivno ocenili dejstvo, da je pokrajinska faza imenovanja namestnikov stekla dovolj zgodaj. Na šolah že danes namreč vedo za imena profesorjev, ki bodo krojili šolsko leto. Nekaj je še praznih mest in ur, ki jih bo treba kriti s kandidati iz zavodskih lestvic, vedo povedati. Nekoliko več zaskrbljenosti je izrazil ravnatelj Strani, ki je namignil, da so za nekatera predmetna področja – zlasti tehnične narave – lestvice izčrpane oz. ni dovolj kandidatov, tako da bo treba nove iskati drugje. Šola ni najbolj zaželen službeni izziv ...

Kako se pripravljajo na začetek pouka in katere so novosti, smo povprašali ravnatelje tržaških drugostopenjskih srednjih šol Loredano Guštin, Majo Lapornik, Evo Sancin in Primoža Stranija. Spregovorili so nam o kadrovskih, digitalnih in prostorskih izzivih ter še o marsičem.

