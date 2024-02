Višješolcem delijo nasvete o samoobrambi

Če sami hodite po temni ulici, po predmestju ali pa po cestah, ki jih ne poznate, snemite z ušes slušalke, saj edino tako lahko slišite, ali kdo hodi za vami, ali se približujejo sirene in ali kdo v bližini morebiti vpije. Pa tudi v mobilni telefon ni treba buljiti med hojo, saj se pri tem ne zavedate, kdo se vam približuje in kaj se dogaja okrog vas. Če je na pločniku ustavljena skupina ljudi, ni treba riniti mednje, pač pa je bolje, da stopite na drugo stran pločnika.

Take in podobne preproste, predvsem pa koristne nasvete delijo od leta 2012 po tržaških višjih srednjih šolah lokalni policisti, točneje njihova posebna ekipa, ki se je izurila v samoobrambi in je osvojila tehnike obrambnih veščin. Letos so se delavnic samoobrambe, ki potekajo v sodelovanju z Občino Trst, lotili na liceju Carducci-Dante, v prihodnjih mesecih bodo obiskali še licej Nordio in zavod Carli. Srečali se bodo z 250 dijaki četrtih letnikov (skupno 10 razredov). V slovenske šole še niso prišli. »Šole se same prijavijo k sodelovanju pri projektu, ki želi mladim postreči z osnovami samoobrambe in posledično povečati njihovo samozavest,« je včeraj pojasnila tržaška občinska odbornica za varnost Caterina de Gavardo.

