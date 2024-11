Visoka šola Sissa zmagovalka projekta za znanstveno revolucijo

Tržaška visoka šola Sissa sodi med zmagovalke projekta Sinergy GWSky, v sklopu katerega bo od Evropskega raziskovalnega sveta prejela kar tri milijone evrov. S tem denarjem bodo raziskovalci Sisse poskušali razvijati inovativne instrumente, s katerimi bodo interpretirali t.i. gravitacijske valove, motnje v »tkanini« čas-prostor. Te je v svoji teoriji relativnosti napovedal že fizik Albert Einstein, prvič pa so jih zaznali šele leta 2016 v ameriškemu observatoriju LIGO. Z novimi instrumenti za njihovo interpretacijo si tržaški znanstveniki nadejajo, da bodo odkrili nove fizikalne in astrofizične pojave, ki bi presegli Einsteinovo teorijo relativnosti oziroma razlago gravitacijske sile.

Kot je povedal vodja projekta pri Sissi Enrico Barausse, bodo tržaški znanstveniki preučevali že pridobljene podatke o gravitacijskem valovanju. Detektorji teh valov so vse natančnejši, z ustreznimi instrumenti za interpretacijo teh podatkov pa bi lahko prišlo do prave revolucije na področju znanstvenih odkritij.

Poleg tržaške visoke šole so prispevek v sklopu projekta prejeli še Niels Bohr Institute iz Köbenhavna na Danskem, Univerza v Kaliforniji (ZDA) in Max Planck Institute for Gravitational Phisics iz nemškega Potsdama.