Viteški naslov tudi zaslužnim Slovencem

Med slovesnostjo ob 75-letnici italijanske republike so na Velikem trgu v sredo odlikovali zaslužne državljanke in državljane. Nazive viteza, častnika in komendnika republike ter medalje časti je prefekt Valerio Valenti podelil potomcem deportirancev v nacistična taborišča, zdravstvenim delavcem in drugim, ki so se posebno izkazali v boju proti pandemiji, pa še glasbenikom, literatom in drugim zaslužnim kulturnim delavcem.

Valenti je dogodek uvedel z besedilom, ki ga je vsem prefektom ob dnevu republike poslal italijanski predsednik Sergio Mattarella ter s svojim govorom, v katerem se je spomnil žrtev pandemije ter delavk in delavcev, ki trpijo zaradi hude gospodarske krize.

Na slovesnosti so z viteškim naslovom odlikovali tudi pet Slovencev iz Furlanije - Julijske krajine. S koordinatorjem zgoniške civilne zaščite Lorenzom Bredo, gasilcem Alessandrom Sancinom, ustanovitelje poslovne šole MIB School of Management Vladimirjem Nanutom, harmonikarjem Denisom Novatom in pesnikom Markom Kravosom smo se pogovorili takoj po podelitvi častnih nazivov.