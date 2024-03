Vloga FJK v postopku širjenja Evropske unije na Balkan

Kakšna je vloga Furlanije - Julijske krajine v postopku širjenja Evropske unije na Balkan in kakšne so priložnosti, ki jih ponuja novim potencialnim članicam, sta dve od številnih vprašanj, ki si jih postavlja Demokratska stranka in na katera bo ponudila odgovore v soboto na celodnevnem posvetu Per un’Europa libera, forte, giusta. Le nuove sfide dell’integrazione. Dogodek, na katerem bodo o Evropi spregovorili znani politiki, diplomati, odvetniki in podjetniki, prirejata kulturni društvi Promessa democratica in DEMS v Hotelu Savoia Excelsior na tržaškem nabrežju. Javnosti so ga predstavili včeraj.

Dopoldansko dogajanje bosta ob 9.30 uvedli deželna vodja Demokratske stranke Caterina Conti in tržaška Maria Luisa Paglia, za njima pa bo poslanec Gianni Cuprelo pojasnil, zakaj posvet državnega interesa poteka v Trstu in katera je geopolitična vloga mesta sredi Evrope. Poslanec Giuseppe Provenzano bo razčlenil, katera je vloga Evrope v času globalne nestabilnosti, veleposlanik Pietro Benassi pa bo uvedel srečanje na temo vstopa balkanskih držav v Evropsko unijo, pri katerem bodo sodelovali bivši predsednik Republike Slovenije Danilo Türk, senatorka Tatjana Rojc, bivši hrvaški veleposlanik v Italiji Damir Grubiša in namestnik ministra za mednarodne gospodarske odnose Republike Srbske Vlatko Sekulović. Debato bo povzel poslanec Enzo Amendola in predal nato besedo poslancu Andrei Orlandu, ki se bo posvetil evropskim izzivom in iskanju vzpostavitve svobodne, močne in pravične skupnosti pred prihajajočimi evropskimi volitvami. Dopoldansko dogajanje bo sklenila državna sekretarka DS Elly Schlein, ki bo sicer s Trstom povezana na daljavo. Prisotnim bo pojasnila, katera naj bi bila vloga Demokratske stranke v Evropi v času občutljivega mednarodnega ravnotežja.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.