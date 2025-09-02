Vnela se je bitka za vpis na medicinsko fakulteto

V veliki dvorani poslopja H3 na tržaški univerzi se je včeraj s prvim predavanjem iz biologije začelo poskusno obdobje za študente prvega letnika medicine. V veliki dvorani pa ni bilo dovolj prostora za številne kandidate, ki so izbrali Univerzo v Trstu, zato so jim priskrbeli še dodatno dvorano v istem poslopju, kjer so predavanju sledili s pomočjo videopovezave. Poleg predavanj in preverjanja iz biologije predvideva poskusno obdobje še lekcije in preverjanji iz fizike in kemije.

Odločilna bo točka decimalke

Izpit iz vseh treh predmetov (vsak velja šest kreditnih točk) bodo študentje po vsej Italiji polagali 20. novembra oziroma 10. decembra, nakar bo ministrstvo objavilo vsedržavno lestvico z rezultati in bo torej znano, kdo bo lahko še naprej nadaljeval študij medicine. »To bo prava bitka, za zmago bo odločilna točka razlike, če ne celo decimalka,« je nov postopek za vpis na medicino, ki ga je poskusno uvedlo ministrstvo za univerze v Italiji, komentiral direktor fakultete za medicino na tržaški univerzi Luigi Murena.

V Trstu so zabeležili 647 vpisov: 555 na fakulteti za medicino in kirurgijo ter 92 na fakulteti za dentalno medicino. Na razpolago pa je 210 oziroma 40 mest. Velika večina je žensk: skoraj 70 odstotkov je študentk (452), 30 odstotkov pa je študentov (195). Skoraj 70 odstotkov vpisanih ima stalno prebivališče v Furlaniji - Julijski krajini (445 kandidatov). Največ je študentov in študentk iz Trsta (205 študentov), za fakulteto v Trstu se je odločilo tudi 94 študentov iz Vidma, 74 iz Gorice in 72 iz Pordenona.