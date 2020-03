Voda, dragocen naravni vir: danes je »njen« dan

Voda, ki priteče iz domače pipe, je popolnoma varna in pitna, saj prestane nešteto kontrol in preverjanj, kot opozarjata Višji inštitut za zdravje in ministrstvo za zdravje. To je pomembno še zlasti v tem času, ko je gibanje omejeno spričo vladnih določil za zajezitev pandemije koronavirusa in že samo nakup v supermarketu postane veliko bolj zapletena stvar kot po navadi. Na to opozarjajo pri komunalnem podjetju AcegasApsAmga ob priložnosti današnjega svetovnega dne vode.

To, da že s pomočjo domače pipe lahko razpolagamo z dragocenim in visoko kakovostnim virom, nam omogoči, da se izognemo nakupovalnim vozičkom, polnim ustekleničene vode in trudu, ki izhaja iz natovarjanja oz. raztovarjanja avtomobila.

Obenem ravno na Tržaškem voda, ki jo dobavlja podjetje AcegasApsAmga, spoštuje visoke standarde kakovosti. Vodovodno omrežje znaša več kot 900 kilometrov in nudi vodo več kot 230.000 občanom, obenem vodo analizirajo 50-krat dnevno, kot izhaja iz poročila In buone acque za leto 2018. Pri AcegasApsAmga navajajo pet razlogov za pitje vode iz pipe: poleg tega, da je enostavno na voljo, je omenjena voda varna, saj se v teku enega leta v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem opravi več kot 17.000 analiz. Obenem je ekološka, saj se s pitjem vode iz pipe izognemo 270 milijonom plastenk, pa tudi varčna, saj s tem, da se izognemo pitju vode iz plastenk, letno prihranimo 440 evrov. Na koncu je, pišejo pri podjetju, preprosto dobra, saj je označena kot oligomineralna voda z nizko stopnjo prisotnosti natrija.