Voden ogled Kontovela

Kontovel je ena redkih vasi tržaške okolice, ki ji lahko določimo leto nastanka: tržaški mestni svet je leta 1413 odločil, da se nekatera zemljišča Prosečanov in občinska zemljišča okoli Mokolanske utrdbe in kapele sv. Hieronima namenijo nastanku nove naselbine, v katero naj bi se naselili Slovani.

Tej in mnogim drugim zanimivostim in posebnostim bodo lahko prisluhnili udeleženci vodenega ogleda naselja, ki bo na sporedu danes v priredbi SDD Jaka Štoka v sodelovanju z domačim Mladinskim krožkom. Sprehod, ki spada v sklop prireditev ob stoti obletnici smrti Jake Štoke, bosta popestrila Ženski pevski zbor Prosek – Kontovel in duo Jernej Kapun ter Borut Štoka. Zbirališče za približno enourni ogled bo ob 15. uri na Križcu pred cerkvijo, ki jo bodo v jutranjih urah ponovno odprli po nekajmesečnem zaprtju zaradi nujnih popravil.