Vodenih ogledov v slovenščini ni

Turizem se spreminja, vse več je takih turistov, ki radi aktivno preživijo počitnice, pri čemer vsakič iščejo nove izkušnje in dogodivščine, tako kulturne kot gastronomske, na zaprtem ali v naravi. Pri tem jim je treba zagotoviti pestro ponudbo izkušenj, hkrati pa zaščititi interese lokalnih prebivalcev, ki ne smejo nastradati zaradi vse večjega pritoka tujih obiskovalcev.

Tako je bilo včeraj slišati na zasedanju tretje tržaške občinske komisije, na kateri sta pred občinskimi svetniki in odbornikom za kulturo in turizem Giorgiom Rossijem spregovorila Antonio Bravo, direktor deželne agencije Promoturismo FVG,in Guerrino Lanci, predsednik tržaškega odseka stanovske organizacije hotelirjev Federalberghi.

Turistov je vse več, lani so jih v Trstu zabeležili nekaj manj kot milijon in pol. Vse več pa je tudi posameznikov, ki stanovanja prek platforme Airbnb oddajajo na črno, pri čemer ne plačujejo turistične takse in drugih pristojbin. Informacije lahko turisti prejemajo na treh info točkah, ena se bo iz Ulice Orologio do konca meseca vrnila v prostore mestne hiše na Velikem trgu (preostali dve sta v Skladišču 26 in Miramaru). Agencija Promoturismo tam ponuja tudi vodene oglede mesta v različnih jezikih. Slovensko svetnico Demokratske stranke Valentino Repini je zanimalo, zakaj ti niso tudi v slovenščini in hrvaščini. Bravo ji je odgovoril, da agencija razpolaga tudi s slovenskimi vodiči. Na seznamu vodenih ogledov sicer med jeziki slovenščine ni.