Vodstvo toži o izgubi, ki za ostale ne obstaja

Sodna bitka sindikatov kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM za preklic postopka odpuščanja 451 zaposlenih tovarne Wärtsilä pri Boljuncu se bliža razpletu. Tržaški sodnik za delo Paolo Ancora bo sodbo izdal enkrat od petka do ponedeljka. Tako so sindikalni predstavniki Antonio Rodà (UILM), Marco Relli (FIOM) in Gianpiero Turus (FIM) poročali po poldrugi uri dolgem naroku na tržaškem sodišču. Razprava je namreč potekala za zaprtimi vrati, v uradu, kjer je bilo komaj prostora za soudeležene strani. Prisluhniti bi morali tudi pričam obeh strani, sodnik pa jih naposled ni poklical.

Sindikati so finsko multinacionalko v drugi polovici avgusta tožili kršenja 28. člena statuta delavcev, protisindikalnega ravnanja. Očitajo ji, da jih ni korektno obveščala o stanju in načrtih za tovarno ter jim je vse do zadnjega skrivala odslovitev skoraj polovice delovne sile. Že konec aprila naj bi finsko vodstvo naročilo študijo izvedljivosti zaprtja tovarne, ki pa je ostala strogo zaupna. O njej naj bi vedel le ožji krog finskih vodilnih menedžerjev. Predsednik italijanskega dela multinacionalke Wärtsilä Italia Andrea Bochicchio trdi, da o njem ni bil obveščen vse do 13. julija, ko je zahteva za začetek odpuščanja postala uradna.