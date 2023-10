Vojna skozi otroške oči

Zgodbo je imela v mislih že dolgo, a potrebna je bila vojna v Ukrajini, da jo je končno zmogla spraviti na papir. Tržaška pisateljica Evelina Umek se je pripovednega dela o svojem otroštvu ko je bila »P’nče« oziroma punčka, kar tudi daje naslov novi knjigi, lotila že leta 2014, dve leti kasneje je napisala še nekaj strani, a z njimi ni bila zadovoljna.

»Čeprav smo živeli pri Sv. Ivanu, so bili moji starši in nonoti doma s Krasa, zato so me imenovali Pn’če,« je na ponedeljkovi predstavitvi knjige ob prvem večeru letošnje sezone Društva slovenskih izobražencev pojasnila Evelina Umek.

O otroštvu za odrasle

P’nče je pripovedno delo, v katerem avtorica piše o svojem otroštvu med drugo svetovno vojno, saj se je sama rodila le nekaj mesecev pred njenim začetkom. »Gre za knjigo, ki je namenjena odraslim, čeprav so v njej tudi ilustracije, ki prekinjajo in ustvarjajo ritem. Zgodbo avtorica pripoveduje skozi otroške oči in pokaže, kako je ona doživljala to obdobje,« je pojasnila urednica založbe Mladika Nadia Roncelli, ki je knjigo tudi založila. V njej avtorica pripoveduje o težkih preizkušnjah, očeta prva leta ni poznala, ker so ga mobilizirali v posebne bataljone, nekaj mesecev po rojstvu pa je umrla njena sestra dvojčica.

Za ilustracije v knjigi je poskrbel Štefan Turk, ki je imel proste roke, le slike so morale biti črno-bele. »V začetku so mi predlagali, naj rišem s svinčnikom, a se mi je zdelo, da bi bilo glede na vsebino knjige bolj primerno, če uporabim močnejšo barvo,« je razložil ilustrator, ki je izpostavil, da so ilustrirane knjige za odrasle danes prava redkost. Za prelom in oblikovanje ovitka pa je poskrbel Rado Jagodic.

Knjigo sta vsak na svojem področju uokvirila še psihiater in psihoanalitik Hektor Jogan ter zgodovinar Ivan Vogrič.