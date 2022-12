Vojna vihra med stojnicami ukrajinske tržnice

»Prve dni februarja, malo pred rusko invazijo, sem se mudil v Lvovu v Ukrajini, kamor se vedno rad vračam, najraje z vlakom iz Dunaja. Zaljubil sem se v tamkajšnji Vinnikivskij rinok oz. tržnico, ki ga krajani imenujejo bazar. Takrat se mi je porodila ideja, da bi napisal roman o tipičnem vsakdanu na tržnici. Samo nekaj tednov zatem pa se je začela vojna in moji načrti so posledično ubrali različne poti oz. konce.« Tržaški pisatelj Massimiliano Alberti (leta 2020 je objavil knjigo La Piccola Parigi) je poskrbel za novo leposlovno delo Vynnyki bazar, ki ga bo od jutrišnjega dne mogoče kupiti v vseh knjigarnah.

Knjiga, ki je izšla pri založbi Infinito edizioni, se poglablja v življenje ene od dvanajstih tržnic v Lvovu, kjer se od zore do mraka pri stojnicah mudijo mladi Oleg, Arsenij, Marija in Karpa ter se trudijo, da bi le zapustili bazar, se pravi našli pot do boljšega življenja. V samo nekaj mesecih se jim je življenje postavilo na glavo, saj je vojna vihra vdrla v domovino.

»Nisem nameraval izkoristiti dogajanja v Ukrajini. Lotil sem se pisanja, nisem pa želel obravnavati le prijetnih zgodb, saj se je vojna vrinila neizogibno vanje. Vem, da ni edina na svetu, je pa edina nam tako blizu,» je priznal avtor in dodal, da obravnava delo resnično zgodbo, ki je seveda nekoliko prirejena za roman (morda tudi za filmska platna).

»Nobene politike ne vmešavam vanj, ponujam le družbene, človeške zgodbe, kakršne so v realnem življenju,» je potrdil Alberti in namignil, da je vključil tudi živali oz. intenzivno živinorejo in današnjo prehrano. »Kako bi se rad vrnil na rinok, spet srečal Olega, ki je bil vpoklican v vojsko, se sprehodil po mestnih kotičkih. Danes pa lahko le nemo gledam sramotno dogajanje.«

Knjigo bo avtor jutri ob 18. uri predstavil v kavarni San Marco; z njim se bo pogovarjal novinar Massimo Gobessi, igralec William Angiuli pa bo na večeru prebral nekaj odlomkov. Sara Sternad