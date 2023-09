Vojska pri železniški postaji

Na območju pred železniško in avtobusno postajo v Trstu se je danes popoldne pojavila vojska, ki bo mesec dni nadzorovala območje, kjer se med drugim zbirajo večje skupine migrantov brez strehe nad glavo. Tako je odločil pokrajinski odbor za javni red in varnost po nasilnih dogodkih, ki so se pripetili pretekli konec tedna – dogodki sicer niso bili med seboj povezani in storilce so vse identificirali. S prefekture so pojasnili, da je namen tega ukrepa »povečati občutek varnosti državljanov na tem območju«, kljub temu, da na področju javnega reda in varnosti razmere niso kritične, izstopajo le posamezni primeri stiske in kršitev. Tako pri postaji kot drugod po mestu že vlada okrepljen nadzor, ki ga bodo po novem zagotavljali še s pomočjo vojakov v okviru operacije Varne ceste (Strade Sicure) in posebnih enot finančne ter lokalne policije (med 7. in 19. uro).