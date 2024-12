Voščilo policistov v znamenju čezmejnega sodelovanja

Predstavniki italijanske, slovenske in hrvaške policije so si na tradicionalnem srečanju ob zaključku leta zaželeli vesele praznike. Na mejnem prehodu na Pesku so se danes dopoldne s tržaškim kvestorjem Pietrom Ostunijem rokovali vodje koprske, reške in puljske policije. Kljub močni burji so se na italijanskih tleh obdarili z obloženimi košarami, pred tem pa poudarili pomen čezmejnih odnosov in sodelovanja, ki je po ponovni uvedbi nadzora na mejah še bolj tesno.

Zdajšnja uredba, ki predvideva začasne kontrole na mejah iz Schengenskega sporazuma, zlasti tistih, ki gledajo na balkansko pot, se izteče 21. decembra, a ministrstva treh držav so že napovedala, da bodo notranje meje nadzorovala še najmanj šest mesecev, to je do 21. junija. Kontrole, trdijo, niso stroge in omejujoče, kot so bile nekoč. Uvedli pa so jih zaradi povečanega tveganja terorističnih napadov po izbruhu vojne na Bližnjem Vzhodu

»S slovenskimi in hrvaškimi kolegi sodelujemo vsak dan,« je povedal Ostuni na srečanju, ki se vsako leto ponavlja na eni od treh državnih mej, vsake tretje leto torej na italijanski strani, »zlasti v zadnjih letih v boju proti ilegalnemu priseljevanju, predvsem pa proti tihotapljenju z ljudmi in izkoriščanju migrantov. V zadnjih 13 mesecih smo aretirali okrog 230 tihotapcev, kar je izjemen rezultat.« Spomnil je, da se nadzor na mejah izvaja že več kot eno leto Sodelovanje ne poteka samo na mejnih prehodih. Na slovenskih, italijanskih in hrvaških cestah so prisotne mešane patrulje, ki izvajajo nadzor nad ozemljem, v tesnem stiku pa delujejo preiskovalni in kriminalistični oddelki treh držav.

