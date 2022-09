Voznik in psiček pristala na strehi

Malo pred 11. uro je v Ul. Brigata Casale med vožnjo v smeri Katinare starejši voznik izgubil nadzor nad svojim fiatom idea in trčil v obcestni znak, pri čemer se je avtomobil prevrnil in ga je obrnilo na streho. Na kraju so bili lokalni policisti in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice.

Starejšega voznika so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico, za mladega psička, ki se je z njim vozil v avtomobilu in navidezno ni utrpel hujših poškodb, pa so poskrbeli predstavniki ustanove za zaščito živali Enpa.