Vozniku luksuznega avtomobila naložili več kot 3000 evrov globe

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi na Trgu Garibaldi posumili o luksuznem avtomobilu z zatemnjenimi šipami, ki so med drugim prekrivale tudi pogled na voznika. Ustavili so ga v Ulici Maiolica. Za volanom je sedel 31-letni B.S., ki jim je izročil vozniško dovoljenje. Ugotovili so, da je bilo izdano na Češkem in so opazili več neskladnosti. Ugotovili so tudi, da avtomobil ni zavarovan in da ni bil opravljen obvezni tehnični pregled. Za avtomobil so odredili prepoved vožnje, voznika pa so prepeljali na poveljstvo. Tam so ugotovili, da je bilo vozniško dovoljenje ponarejeno, zato so ga zasegli, voznika pa so ovadili.

Po nekaj dneh so lokalni policisti moškega obiskali na domu, da bi mu izročili nekaj sodnih dokumentov. Avtomobila, za katerega je bila odrejena prepoved vožnje in bi bil moral biti na njegovem domu, pa ni bilo. Ugotovili so, da ga je B.S. kljub prepovedi vožnje, prepeljal na drugo mesto, in sicer v garažo pri Sv. Jakobu. Poklicali so avtovleko, ki ga je odpeljala v pooblaščeno skladišče. Moškemu so ob ovadbi naložili še 3250 evrov glob zaradi več prometnih kršitev. Plačati pa bo moral tudi stroške za avtovleko in za dokončni zaseg vozila.