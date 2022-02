Vožnja v napačno smer, trčenje in smrt na avtocesti

Na avtocesti A4 med Tržičem in Devinom se je danes zgodila smrtna nesreča. Malo pred 9. uro je avtomobil, ki je zapeljal na avtocesto v napačni smeri, čelno trčil v drugo vozilo, ki je peljalo v pravilni smeri po prehitevalnem pasu. Slednje je zagorelo in voznica je umrla. Po poročanju dnevnika Gazzettino gre za žensko iz kraja Roncade pri Trevisu.

Na prizorišču nesreče so bili gasilci, osebje podjetja Autovie Venete in reševalna vozila. Avtocestni odsek med Tržičem in Devinom ter avtocestni izvoz pri Tržiču sta bila zaprta. Zaradi nesreče so pri Moščenicah nastali zastoji, promet so preusmerjali na državno cesto št. 14. Cesto so ponovno odprli okoli 13. ure

Po prvih informacijah naj bi moški, ki je vozil v nasprotno smer, se je peš oddaljil, nakar ga je ustavila prometna policija iz Gorice. Bil je rahlo poškodovan in zmeden, prehodil pa je približno kilometer. Odpeljali so ga v katinarsko bolnišnico za preglede. Šlo naj bi za moškega med 40 in 50 leti, neuradno naj bi bil doma s Koprskega.