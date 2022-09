Vrača se Barcolana Sea Summit

Naše morje se spreminja. Ogrožena je naša varnost, v nevarnosti je celoten ekosistem. Močni nalivi, ki smo jim priča v zadnjih dneh, so dokaz, da se povečuje pogostost ekstremnih vremenskih dogodkov. Čas je za hitre spremembe, sicer bo kmalu prepozno. S temi besedami je predstavitev druge izdaje tridnevne prireditve Barcolana Sea Summit uvedel predsednik jadralnega kluba SVBG Mitja Gialuz, ki je napovedal pester program, pri katerem bodo sodelovali znanstveniki, politiki, univerzitetni profesorji in aktivisti.

Med 5. in 7. oktobrom se bo v kongresnem centru v Starem pristanišču govorilo o varovanju morja, trajnostnem razvoju, infrastrukturi, pristaniški logistiki, ozaveščevalnih kampanjah, matematiki in fiziki. Protagonisti letošnje izdaje bodo tudi pripadniki generacije Z, ki so zelo pozorni do podnebnih sprememb. V prihodnjih dneh bo statistični zavod SWG anketiral okoli 600 dijakov, ki obiskujejo zadnje letnike višjih šol v FJK in študente prvih letnikov, izsledke raziskave pa bodo strokovnjaki predstavili na tridnevni konferenci. Kot je včeraj na sedežu deželne vlade dejal Mitja Gialuz, so prepričani, da se je problema treba lotiti širše in v sodelovanju z različnimi ustanovami in različnimi subjekti, ki vsaka po svoje lahko prispeva pomemben kamenček v tem kompleksnem podnebnem mozaiku.