Vrača se eminentni modni natečaj ITS

»Družina sanjačev« International Talent Supporta ITS jih letos slavi dvajset. »Dvajset let sejanja semen kreativnosti, pletenja odnosov, snovanja načrtov, kovanja upov in uresničevanja sanj. Trst smo takrat izbrali za varen pristan naše barke, ki prevaža vse bolj dragocen tovor, tu smo si danes ustvarili dom in zelo smo zadovoljni.« Barbara Franchin, ustanoviteljica in direktorica mednarodne modne platforme ITS, je na današnjem srečanju z novinarji s težavo zadrževala solze ganjenosti.

Vse je nared za dvajseto izvedbo modnega natečaja za vzhajajoče zvezde svetovnega modnega kreativnega prostora, ki bo zaživela 9. in 10. septembra v svoji zgodovinski lokaciji, in sicer v nekdanji ribarnici na tržaškem nabrežju. Sodelovalo bo 24 študentov najbolj prestižnih modnih fakultet iz 12 držav.

ITS bo ob tej priložnosti svojim gostom premierno ponudil ITS Academy oz. prvo razstavo, ki ponuja 20 let modnega razvoja, ki se lahko ponaša celo s pokroviteljstvom Ministrstva za kulturno dediščino.