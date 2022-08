Vrača se gledališki festival za otroke

Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka s Proseka in Kontovela prireja tretji poletni gledališki festival za otroke Gledališče v parku. Štirje gledališki popoldnevi sodijo tudi v niz praznovanj ob 155-letnici rojstva in 100-letnici smrti Kontovelca, po katerem nosi društvo ime.

Gledališče v parku bo vnovič zaživelo na prostem, v Parku miru na Kontovelu (ob vaškem pokopališču), kjer se odpira očarljiv pogled na Tržaški zaliv. Tam bodo enkrat tedensko od 3. avgusta pa vse do 1. septembra stekli štirje popoldnevi z dogodki, ob katerih bodo mladi gledalci spoznavali svet gledališke umetnosti. Začetek vseh predstav bo ob 18. uri, v primeru slabega vremena bodo na ogled v Kulturnem domu na Proseku.

V sredo, 3. avgusta, bo na vrsti otroška glasbena pripoved Zgodbarka pripoveduje: Kako je čarovnica pregnala lovce na zmaje z Aljo Bulič in glasbeno spremljavo Petra Lebarja. Zgodbarka se predstavlja kot lik mične čarovnice, ki po videzu in mimiki spominja na sodobno Mary Poppins. Pripoveduje o čarovnici Ukanarki, ki živi v gozdu. Ko izve, da se po gozdu klatijo divji lovci, ki želijo zmajem ukrasti jajca, v katerih rastejo mali zmajčki, se zelo razhudi. Odloči se, da bo lovce ujela v čarovniške pasti. Pri tem ji pomagajo otroci, da bi skupaj pregnali lovce in zaščitili male zmajčke.

Avtorica Alja Bulič v želji po čim boljšem pedagoškem pristopu v svoje nastope umešča več razvojnih ciljev: otrokovo ustvarjalnost, kulturno vzgojo, širjenje obzorij, spoznanje o svetu, pozitivne socialne interakcije in komunikacijo. V četrtek, 11. avgusta, bo v gosteh Katerina Ferletič s kamišibajem Pika pravljice. Zgodbe o Piki in drugih likih se odlično prepletajo v celoto, ki otrokom dopušča tudi dovolj domišljije. Vzgojiteljica se je nad kamišibaj gledališčem navdušila pred štirimi leti, vse pa je hitro preraslo v pravo strast, zato gre prav njej zasluga, da se je ta zvrst pripovedovanja zgodb ob slikah razširila tudi v zamejstvu na Goriškem. Je pobudnica festivala kamišibaj gledališča v Gorici, ki je letos potekal že tretjič. Na Kontovel prihaja tudi Lutkovno gledališče Velenje s predstavo Nana mala opica. V četrtek, 25. avgusta, bo v Parku miru zaživela interaktivno lutkovno-igrana pravljica, ki je nastala po motivih istoimenske knjige pisatelja Josipa Ribičiča, utemeljitelja moderne slovenske pravljice.