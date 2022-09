Vrača se Kraški Oktoberfešt

Po triletnem premoru se v Praprot vrača priljubljeni jesenski praznik Na Krasu je krasno - 25. Kraški Oktoberfešt, ki ga prireja Slovensko kulturno društvo Vigred. Pod šotorom in na prostem se bo med 29. septembrom in 2. oktobrom vrstilo več dogodkov za vse okuse in starosti. Festival se bo začel v velikem slogu, ko bo v četrtek, po odprtju kioskov ob 19. uri, ob 20.30 nastopil ansambel Saša Avsenik.V petek bo ob 18.30 čas za nastop otroške pevske skupine Vigred ter glasbenih skupin Vigred-Kraški fenomeni in Vigred High Skull. Za večerno veselico pa bo poskrbel radijski voditelj DJ Boštjan z oddajo Petkova pumpa. Sobota bo športno obarvana že dopoldne, ko bo ob 10.30 krenil 2. Tek med vinogradi, ki ga organizirata AŠD Burja Sport in SKD Vigred. Tekači se bodo s prireditvenega prostora v Praprotu podali po stranskih gozdnih poteh do vinogradov.

Praznovanje se bo po teku nadaljevalo. Kioski bodo odprti že ob 12. uri, ob 14.30 pa se bodo umetniki preizkusili na domačem ex tempore. Istočasno bosta potekala turnir briškole in šaha. Najboljše bodo nagradili ob 18. uri, pol ure kasneje pa bo nastopila folklorna skupina tržaške grške skupnosti Orfeas. Večerno dogajanje bo uvedba godba iz Saleža, nato pa predala plesišče parom Tržaške folklorne skupine Stu ledi in Kraškim muzikantom.

Praznik bo svoj višek dosegel v nedeljo. S Praprota bo krenil 25. Pohod na Krasu je krasno, čezmejni dopoldanski sprehod, ki ga organizirajo SKD Vigred, vaška skupnost Tublje, jamarsko društvo Grmada, tržaško planinsko društvo SPDT, razvojno društvo Pliska in planinski odsek SK Devin. Mladinski odsek SPDT pa bo priredil 3. Otroški pohod Na Karsu je krasno za otroke in malčke v spremstvu staršev. Zbirališče za oba pohoda bo v Praprotu med 8.30 in 9.30. Ob prihodu na prireditveni prostor se bodo najmlajši lahko pozabavali z igrami »naših nonotov«.

Ob 11. uri bo iz kioskov že zadišalo, uro kasneje pa bo v ustvarjalnem kotičku potekala delavnica izdelovanja igrač iz odpadnega materiala z umetnico Ano Jug. Koristne nasvete o mozaiku in drugih ročnih spretnosti pa bo posredovala Demetra Volari. Ob 12.30 se bodo začel ples z ansamblom Strel, ob 15.30 pa bo že čas za nagrajevanje pohodnikov. Nato bodo oder predali pogumnim udeležencem 25. Kraškega Muzikfešta, festivala ljudskih godcev in pevcev. Ob koncu bo še čas za zadnjo zabavo z ansamblom Nebojsega.