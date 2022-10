Vrača se Kraški pust, a brez spremljevalnih dogodkov

Do prihodnjega, 54. Kraškega pusta, nas ločuje 129 dni. Zadnji dve leti se tovrstnega odštevanja zaradi izrednih zdravstvenih razmer nihče ni lotil, letos pa so obeti bolj rožnati, tako da so se pri Odboru Kraškega pusta odločili, da bodo uradno zakorakali pustu naproti in priredili sobotni pustni sprevod po openskih ulicah. Tako so zbranim pustarjem s Krasa in Brega sporočili na prvem srečanju v Domu Brdina.

Marsikaj se je v dveh letih spremenilo, je zaupal predsednik Odbora Igor Malalan. »Izgubili smo prijatelja, odbornika Ergija Prottija in druga dva se umikata iz odborniških vrst, tako da se je Odbor Kraškega pusta znašel v težavah.« Zamenjavo je dandanes težko najti, je priznal Malalan, ki se zaveda, da mladi vse redkeje pristopajo, saj so razpeti med delom in družino, ki jim dejansko ne dovoljuje, da bi sredi dopoldneva skočili na sestanek na občino, da bi urejali papirje in dovoljenja. Upa pa, da se jim bo le kdo pridružil.