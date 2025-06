Vrača se Muja Buskers festival

V miljske ulice se vračajo cirkusanti Festivala Muja Buskers, ki ga prireja društvo Sparpagliati med sredo in nedeljo. Spektakularni nastopi akrobatov in drugih cirkuških umetnikov so od leta 2017 privabili več kot 60 tisoč ljudi. Nastope bodo tudi tokrat spremljali na različnih lokacijah. Trg Marconi in Caliterna, ozke ulice, dvorišče oz. vrt občinske knjižnice, jadralni klub in gledališče Verdi bodo na razpolago številnim umetnikom, ki pa bodo svoj glavni oder postavili v velikem šotoru na Trgu Alto Adriatico, kjer bodo vsak večer lahko sprejemali na stotine gledalcev. Tu bodo zaživele tri predstave, Tienimi che ti Tengo, Eccezione N°23 in Materico, za katere bodo vstopnice na voljo pri vhodu. Organizatorji svetujejo rezervacijo. Drugi dogodki bodo brezplačni. Program v celoti je na voljo na spletni strani festivala www.mujabusker.com.

»Muja Buskers,« pravi umetniški vodja festivala Riccardo Strano, »je namenjen gledalcem vseh starosti. Njegove vsebine se pripravljajo že veliko prej, daleč od tu. Približujejo se kot val, ki ob svojem prihodu preplavi mesto ter ga spremeni v kraj skupnega začudenja.« Sodobna cirkuška umetnost, je dodal Strano, ustvarja tesne vezi med umetniki, gledalci in ozemljem. Letos bo v ospredju ženska cirkuška umetnost s pogumnimi pogledi, nepričakovanimi akrobacijami in pikro ironijo. »S pomočjo prostovoljcev,« je dodala predsednica društva Sparpagliati Anna Zecchini, »si prizadevamo, da bo kultura dostopna vsem.«