Vrača se novinarski festival Link

Od petka do nedelje bodo imeli na Velikem trgu glavno vlogo mediji in novinarstvo. V Trst se namreč že desetič vrača festival Link, ki ga prireja družba Nordest Multimedia (NEM) v sodelovanju z deželno novinarsko zbornico, italijanskim novinarskim sindikatom FNSI in dnevnikom Il Piccolo.

Festival so včeraj predstavili v palači deželnega predsedstva na Velikem trgu. Kot je povedal njen direktor Paolo Possamai, je družba NEM letos prvič prevzela vajeti organizacije in vodenja tega festivala. Njegova umetnostna vodja je Francesca Fresa, kije poudarila prisotnost vsaj ene ženske na skoraj vseh dogodkih, ki se bodo zvrstili med petkom in nedeljo. Da je Link prostor za trezna soočanja o aktualnih tematikah, kot je umetna inteligenca, pa je poudaril Massimiliano Fedriga, predsednik deželne vlade FJK. Deželni predsednik novinarske zbornice Cristiano Degano pa je dejal, da bo eno glavnih izhodišč za festivalske debate ravno umetna inteligenca in njen vpliv na medijsko poročanje.

V petek ob 18. uri bo novinarka Giovanna Botteri prejela nagrado Testimoni della storia, ob 19.30 bo sledil nastop Paola Rumiza na temo Evrope. Umetni inteligenci bo posvečeno srečanje v soboto ob 10.30, na katerem bodo poleg Degana nastopili še odgovorni urednik dnevnika Il Foglio Matteo Matzuzzi, urednik dnevnika La Repubblica Beniamino Pagliaro in koordinatorica magistrskega programa novinarstva na milanski univerzi IULM Lucia Zanichelli. Donato Bendicenti, dopisnik nacionalne televizije Rai iz Bruslja, Agnese Pini, odgovorna urednica dnevnikov Il Resto del Carlino, La Nazione in Il Giorno ter kolumnist dnevnikov družbe NEM Marco Zatterin pa se bodo ob 16.30 pogovarjali o prihodnjih izzivih EU. Ob 19.30 bo nagrado UNICEF Link 2024 dvignil komik Lillo Petrolo.

Nedeljsko dogajanje bodo ob 10.30 uvedli vojni dopisniki Barbara Schiavulli, Daniele Bellocchio in Adnan Sarwar. Giovanna Botteri pa se bo ob 16.30 s Francescom Cancellatom, odgovornim urednikom spletnega medija Fanpage, in Maurom Mazzo pogovarjala o vzponu skrajno desnih gibanj v EU. Festival bo ob 19.30 sklenil Fedriga, ki se bo s Possamaiem pogovarjal o komunikaciji v politiki.

Vstop je prost, obvezna je le prijava na spletni strani. Tam najdete tudi celoten program festivala.