Vrača se priljubljeni sejem Olio Capitale

V kongresni center Generali v Starem pristanišču se prihodnji konec tedna, od 8. do 10. marca, vrača 16. sejem ekstradeviškega oljčnega olja Olio Capitale. Specializirani sejem bo potekal po ustaljenem kalupu, v kongresnem centru bo olje ponujalo 220 razstavljalcev (kar je 20 več kot lani) iz 16 italijanskih dežel, Slovenije in Grčije. Kot običajno bodo na sejmu posvet, oil bar, delavnice, degustacije, predstavitve knjig (10. marca ob 17. uri bodo predstavili knjigo Borisa Pangerca Olivi e mare e sale) in drugih spremljevalni dogodki. Celotno prireditev so danes predstavili v tržaški Trgovinski zbornici.

Predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti je ponosen, da bo na sejmu tudi 19 specializiranih grosistov iz različnih delov sveta, poleg iz Evrope tudi iz Nove Zelandije, Kanade, Indonezije in ZDA, ter devet trgovcev na debelo, ki delujejo v turističnem sektorju iz Italije, Francije in Združenih arabskih emiratov. Sejem namreč organizira Trgovinska zbornica (točneje njeno podjetje Aries), v sodelovanju z Občino Trst, podpirajo pa ga vsedržavno združenje Mesta olja, Unioncamere, Dežela FJK in mreža Mirabilia. »Pri nas imamo odlične proizvode visoke kvalitete, a večkrat uvažamo olje iz drugih držav, kjer ni tako kvalitetno,« je bil kritičen tržaški župan Roberto Dipiazza. Olio Capitale je po Paolettijevem mnenju tudi priložnost, da se spodbuja kulturo zdravega prehranjevanja. »Olja, ki jih dobimo na sejmu, se ne morejo primerjati s tistimi iz supermarketov, za katere je potrebno odšteti od tri do štiri evre na liter,« je bil jasen Paoletti.

Celoten podroben program je na voljo na spletni strani www.oliocapitale.it .

